中国科学院動物研究所は国内外の研究チームと共同で、マイクロ流体チップを基盤とする3D胚移植モデル（3D子宮模擬チップ）の開発に成功し、ヒト胚の着床過程を実験室で初めて完全に再現しました。関連成果は12月23日、国際的な学術誌「セル」に掲載されました。中国で生殖補助技術による治療を受けている患者のうち、約10％が3回以上の胚移植を受けた後も臨床妊娠に至らず、反復する着床失敗の状況に悩んでいます。合同研究チーム