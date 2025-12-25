「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）12月24日（水）の放送は、塚地武雅(ドランクドラゴン)、池田美優、岩井勇気(ハライチ)がご来店。春日夫婦に別居危機！？【動画】オードリー春日、別居危機！？妻クミさんが、若林に本音を漏らしていた春日夫婦に別居危機！？みちょぱは、約3年ぶりの登場。結婚後、テレビで夫の話をあまりしない理由を聞かれると、「マジで仲良すぎて、文句も愚痴もない」と、テレビで求められるような