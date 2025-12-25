ニューエラは「PlayStation」との初となるコラボレーションコレクションを、全国のニューエラストアとニューエラ公式オンラインストアにて2026年1月8日に発売することを発表した。 【画像】Switch復刻された『F-ZERO』2作と開発会社「朱雀」が手掛けたゲームたち 今回発売される商品のラインナップには、PlayStationのロゴやコントローラーの「△〇×□」マークが盛り込ま