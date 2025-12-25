映画『国宝』とコラボレーションした展覧会「映画『国宝』展 ー熱狂は終わらない、物語は続くー」が、2026年1月7日（水）〜2026年1月28日（水）の期間、東京・銀座にあるGinza Sony Parkで開催される。【写真】吉沢亮、横浜流星、渡辺謙、田中泯の歌舞伎舞踊シーンが圧巻！映画『国宝』フォトギャラリー■入場無料の展覧会今回邦画実写で歴代興行収入No．1を記念して開催される「映画『国宝』展 ー熱狂は終わらない、物語は