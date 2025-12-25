J1アビスパ福岡は25日、FW岩崎悠人（27）が来季J1に昇格する長崎に完全移籍すると発表した。日本代表歴もある岩崎は当時J1の鳥栖から昨季加入。加入2年目の今季はリーグ戦34試合に出場して1得点、2アシストを記録。抜群の身体能力を武器に、ウイングバックやシャドーストライカー、1トップのポジションもこなした。クラブを通じて発表したコメントは以下の通り。「アビスパ福岡に関わるすべての皆さま。2年間ありがとうご