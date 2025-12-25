ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が25日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、5000万円増の年俸1億5000万円プラス出来高払いでサインした。これで年内の契約更改は終了となった。永井智浩編成育成本部長は契約更改交渉について、年内は予定がないと説明。球団の日本選手では現時点で更改していない周東佑京、松本裕樹の2選手が年明けの交渉となることが決まった。ソフトバンクから自由契約となった有原航平は日本