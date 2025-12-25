待望の初白星をあげても、重圧に変わりはない。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人四銃士が所属するセルティックのウィルフリード・ナンシー監督は、12月21日のスコットランドリーグ第18節でアバディーンを３−１で下し、就任してから初の勝利を飾っている。ブレンダン・ロジャーズ元監督が電撃辞任し、マーティン・オニール暫定監督の下で復調しつつあったセルティック。だが、ナンシー監督が就任してから公式戦