J２のベガルタ仙台は12月25日、郷家友太がJ１のヴィッセル神戸に完全移籍すると発表した。宮城県出身でジュニア時代から仙台のアカデミーで育った郷家は、高校は青森山田高に進学。卒業後の2018年に神戸に加入し、22年まで在籍した。その後、23年に仙台へ“帰還”すると、１年目はJ２で39試合・10得点、２年目は38試合・５得点をマークし、主将を任された25シーズンは37試合・10得点の成績だった。地元クラブをJ１へ昇格させ