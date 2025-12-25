パリ五輪代表の技巧派レフティが“覚悟”の決断をした。2025年12月25日、MFの山田楓喜（24歳）が京都サンガF.C.からFC東京に完全移籍で加入と発表された。2001年７月10日生まれの山田はアンダー世代の代表で実戦経験を積みつつ、京都の他に東京ヴェルディやCDナシオナル（ポルトガル）でもプレー。左足から放たれる芸術的なFKがトレードマークで、攻撃に違いを作り出せるアタッカーだ。今回の決定を受け、本人は以下のように