政府が物価高対策として推奨する「おこめ券」について、静岡県南伊豆町の岡部克仁町長は12月25日の定例会見で、「おこめ券」ではなく、商品券の配布を検討していると明らかにしました。 重点支援地方交付金の使い道として「おこめ券」を選ばない理由について、「多くのお米は（5キロで）4000円以下になっている。これからもっと値段も下がるでしょうし、コメ以外で使える（商品券の）方が喜んでいただけると思います」と話しまし