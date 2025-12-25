26日の県内は強い冬型の気圧配置となり、各地で暴風、山沿いでは大雪となる恐れがあります。JRは在来線の一部で運転を見合わせます。 JR東日本によりますと、特急「いなほ」の上り・酒田―新潟間と、下りの新潟ー酒田・秋田間は午前の列車が全区間で運休となります。 また、白新線と羽越線は、村上ー酒田間は強風が見込まれるため、始発から10時頃まで上下線で運転見合わせ。新潟ー村上間は上下線の一