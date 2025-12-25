気象台によりますと、近畿地方ではあす26日（金）、上空1500メートル付近に氷点下9度以下の平年より低い強い寒気が流れ込む影響で、冬型の気圧配置が強まる見通しです。【画像で確認】26日昼にかけて…最も雪が強まるのはいつ？最新シミュレーションを見るこのため、近畿北部を中心に雪が降り、普段雪が少ない中部や南部でも雪の範囲が広がるおそれがあります。近畿北部や中部では特に、26日（金）午前中は短時間で雪が強まり、未