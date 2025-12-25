中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。米G1・BCクラシックを制したフォーエバーヤングと同じ藤田晋オーナー、矢作師、坂井のトリオで臨むシンエンペラー（牡4、父シユーニ）は1枠2番に決まった。外国産馬の有馬記念出走は07年ロックドゥカンブ（4着）以来。Vなら98、99年連覇グラスワンダー、02、03年連覇シン