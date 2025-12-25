中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。3月に同じ中山2500メートルでG2日経賞を制しているマイネルエンペラー（牡5＝清水久、父ゴールドシップ）は6枠12番に決まった。クジを引いた丹内は「ちょうどいい。自信を持って乗りたい」と笑顔を見せた。