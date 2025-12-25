TBSホールディングスは、コンプライアンス担当の取締役が、交際費の不正な精算により辞任したと発表しました。【映像】不正は2022年6月〜で180件、およそ660万円TBSホールディングスの井田重利常務取締役は、グループの役職員との懇親や慰労目的での会食を、社外関係者との会食などとして精算していました。不正は2022年6月から今月までの間で180件、およそ660万円にのぼるということです。今月上旬に内部通報を受けて外部の