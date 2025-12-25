政府の補助金が適用される年明け1月の電気・ガス料金。電気代は全国で1000円以上値下がりします。大手電力10社は、来年1月に使用する電気代について、北海道から沖縄まですべての地域で値下がりすると発表しました。値下がりの幅は1000円以上で、東京電力管内の平均的な家庭の場合、前月分と比べて1170円安い7464円となります。また、日本ガス協会も都市ガス4社の来月使用分について、前の月と比べて全社で値下がりすると発表しま