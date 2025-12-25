5週連続で警報レベル 12月15日(月)～21日(日)の熊本県内のインフルエンザへの感染報告は3796人で、報告数は減っているものの、1医療機関あたりの報告数は57.72人で、警報レベルの基準値30人を超えています。引き続き注意が必要です。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 熊本県は、帰省や旅行で人の動きが活発になることで「感染が拡大するおそれがある」として、定期的な換気や手洗い、マス