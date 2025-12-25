イエス・キリスト生誕の地とされる、パレスチナ自治区のベツレヘムではガザ地区の停戦以降、初めてのクリスマスを祝う人々が集まりました。【映像】ツリーが飾られクリスマスを祝う様子イエス・キリストが生まれたとされる場所にある聖誕教会の前には24日夜、多くのキリスト教徒が集まり、クリスマス・イブを祝いました。深夜には教会でミサが執り行われ、祈りが捧げられました。去年、おととしはガザでの紛争の影響を受け