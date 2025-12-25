161人が亡くなった香港のマンション火災から、あすで1か月です。延焼が拡大した原因ともされる防火基準を満たしていない保護ネットが、ほかの現場でも使用されている実態が見えてきました。先月26日に発生した香港のマンション火災。これまでに161人が亡くなり、いまも6人と連絡がとれていません。出火当時、火災報知機が作動せず、気付くのが遅れた人も多くいました。マンションの住人尹さん「窓を開けて外を見たら、白い煙が流