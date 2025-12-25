テレビ朝日とKDDIは、遠隔操作のドローン映像を活用しいち早く被災地に情報を届ける新たな取り組みを始めることを発表しました。【映像】実際に飛ばされたドローン今回の取り組みでは、災害が起きた際にKDDIが遠隔でドローンを操作して被災地の映像を撮影しテレビ朝日が正確で迅速な災害報道に活かすことを目指しています。KDDIは、去年グループ会社のローソンの店舗や公共の施設など全国1000か所にドローンを配置する計画を