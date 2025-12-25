横浜市内の高校に近い駅で女子生徒を盗撮しようとしたとして、神奈川県警神奈川署が来月にも、相模原市に住む４０歳代の弁護士の男を性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。弁護士は２２日午前８時半頃、駅のエスカレーターで生徒のスカート内をスマートフォンで動画撮影しようとした疑いが持たれている。「好みの女性の下着が見たかった」と容疑を認めていると