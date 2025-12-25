国土交通省小松空港事務所は25日、小松空港（石川県小松市）の2階にある搭乗ロビーで24日午後4時半ごろ、ごみ箱から刃渡り8センチの折りたたみナイフが見つかったと明らかにした。けが人はいなかった。保安検査をすり抜けた可能性があり、搭乗客約170人や売店の従業員を保安検査場の外に移動させて再検査した。空港事務所などによると、清掃スタッフがごみ箱から発見した。詳しい経緯を調べている。全日空羽田行きの出発が約50