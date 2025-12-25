携帯電話の契約が1千万回線を突破し、写真に納まる楽天モバイルの三木谷浩史会長（左）ら＝25日午後、東京都新宿区楽天モバイルは25日、携帯電話の契約が1千万回線を突破したと発表した。低廉な料金を掲げて2020年4月に本格参入してから5年8カ月で大台に到達し、「第4のキャリア」の地位を確立した。今後は競合するNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社と比べて弱い通信網を充実させながら、顧客基盤を拡大し続けられるかどう