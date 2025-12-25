「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズ」が２８日から３０日まで、神奈川県の平塚競輪場で開催される。このＰＲのため平塚市公営事業部の小泉一郎部長ら関係者が２５日、タレントの篠崎愛を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。競輪界最大のイベントである３０日のＫＥＩＲＩＮグランプリは、連覇を目指す古性優作（大阪）をはじめ新しいＳ班を張る“ベストナイン”の一発勝負。優勝賞金１億４６００万円（副賞含