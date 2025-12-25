年末年始に旅行や帰省などの予定がない人が6割に上ることが民間の調査で分かりました。【映像】ショッピングモールに設営された“神社”先月、5000人を対象に行った調査によりますと、年末年始に「旅行や帰省の予定はない」と答えた人は60.2％と去年より3.8ポイント増加しました。「実家に帰省する」と答えた人は14.4％と去年から減少した一方、「国内を旅行する」という人は増加しました。調査をした「インテージ」は物価