◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）公開枠順抽選会が１２月２５日、東京都内で開かれ、レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は３枠５番に決定した。５番枠は過去６９頭が出走し、【３・４・６・５６】。勝率４・３％で連対率１０・１％。直近では２０２３年にドウデュースが勝っている。昨年は８番枠からのスタートで勝っており、今年もエリザベス女王杯