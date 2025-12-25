◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）公開枠順抽選会が１２月２５日、東京都内で開かれ、ダノンデサイル（牡４歳、美浦栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は５枠９番に決定した。９番枠は過去６３頭が出走し、【６・３・３・５１】。勝率９・５％で連対率１４・３％。直近では２０２２年にイクイノックスが勝っている。３番目に抽選に臨んだ戸崎圭太騎手は「内も外も見ながら行け