「ゴダイゴ」のボーカル・タケカワユキヒデが２５日、東京・台東区の浅草花やしきで行われたイベント「昭和１００年、未来へつなげるｉｎ浅草」に出演し、全４曲を歌唱した。昭和１００年特別企画と題したステージで、まずは「ガンダーラ」を披露。続く「モンキー・マジック」では観客と掛け合いをリハーサルしながら「山口百恵は歌わないでくださいよ」と笑わせ、「手拍子が早いと僕、ピアノ弾けなくなる」と“舌好調”。