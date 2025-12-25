来年の大相撲初場所（１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて横綱・大の里（二所ノ関）が２５日、茨城・阿見町にある部屋で“クリスマス返上”の稽古を行った。優勝争いした１１月の九州場所・千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場。すり足などの基礎運動後、右手で左肩を押さえながら、ゴムチューブを引っ張ったり、弟弟子に左腕を押してもらうなど患部付近を入念に鍛えた。その後、幕下以下の力士に胸を出し、土俵際まで下がって