¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¼ÆÅÄ·®»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ºäËÜÍ¦¿Í¡ûºäËÜÍ¦¿Í¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¿´Ãæ¤ò¿ä»¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤¤¤ÞºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¼ÆÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºäËÜ¤À¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Þ°ìÈÖÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºäËÜ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò³°¤¹°¤Éô¤â¶ì¤·¤«