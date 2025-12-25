プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年12月24日にユーチューブを更新し、巨人の新キャプテン岸田行倫捕手（29）が来シーズン、チームの正捕手になると予想した。「誰がキャプテンになるかは、基本的に監督が考えること」 昨オフ、甲斐拓也（33）がソフトバンクからフリーエージェント（FA）権を行使して巨人に入団した。 今シーズン、阿部慎之助監督（46）は、甲斐を正捕手として開幕から起用した。