【新春寒波か？】午年のスタートは「西日本で寒い」 １２月２５日（木）『早期天候情報』が気象庁から発表されました。 年が明けて２０２６年１月３日頃から平均気温は、近畿・中国・四国・九州・奄美・沖縄で「かなり低く」なる見込みで、近畿地方の日本海側や山陰地方で「大雪のおそれ」あります。 １月１０日までのを画像で掲載しています。早期天候情報 【近畿地方】 低温と大雪に関する早期天候情報 大阪管区気