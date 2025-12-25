中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。4月の香港G1クイーンエリザベス2世カップ以来の今年G1・2勝目を狙うタスティエーラ（牡5＝堀、父サトノクラウン）は大外の8枠16番に決まった。タスティエーラはこれがラストランとなる。クジを引いた堀師は「ジャパンカップでも大外だったので、その経験を生かしたい。