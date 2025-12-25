｢ラヴィット！｣でMCを務める川島明主催の飲み会が長くてキツいことを、後輩芸人たちが明かした。レギュラーメンバーの本音を聞く場にしたかったと話す川島だが、参加者たちからは厳しい声が相次ぎ……！？ 【TVer】2025年大活躍の芸人たちが集結！年末恒例！関西人200人に聞いた「今年よぉ～頑張ったなぁ」と思う芸人ランキングを発表！ 2021年の春から平日朝の生放送番組｢ラヴィット！｣でMCを務めている