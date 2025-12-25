俳優小日向文世（71）天海祐希（58）が、25日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。18年に亡くなった大杉漣さんについて語った。番組では、大杉さんが弾き語りを披露する過去の映像が流れ、天海は「多彩な方でしたよね」と話し、小日向も「感動しちゃった」と話した。天海は大杉さんについて「ちょっと現場が離れただけで、まだどこかでお元気でお仕事されてるんじゃないかって思うくらい、『緊急取調室』