総務省は25日、自治体で働く男性職員の2024年度の育児休業取得率が58.5％だったと発表した。過去最高を更新し、初めて5割を超えた。教員や警察官らを除く一般行政部門に限ると、75.0％に達した。総務省は「取得しやすい職場環境の整備が進んだ」と説明している。部門別では、消防（47.1％）、教育委員会（40.4％）が一般行政部門と比べ低い。取得期間は2週間以上1カ月以下が36.4％で最多。次いで1カ月超3カ月以下が26.0％だ