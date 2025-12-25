日本百貨店協会は25日、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることに関し、11月下旬から中国人観光客の来店が減り、売上高に影響が出ているとの見解を示した。中国人観光客による11月の売上高は、月前半の好調な売り上げでカバーし、前年同月比でプラスだった。協会幹部は東京都内で開いた記者会見で「春節（旧正月）を控え、中国政府のメッセージがどうなるか懸念している」と語った。25日に発表した11月のインバウン