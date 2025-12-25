中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。エルトンバローズ（牡5＝杉山晴、父ディープブリランテ）は8枠15番に決まった。前走マイルCS5着からの臨戦。前走でマイル戦に出走していた馬が勝てば91年ダイユウサク以来、31年ぶりとなる。クジを引いた鞍上の西村淳也は「内に越したことはなかったけど、楽しんで乗り