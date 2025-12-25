歌手松山千春（70）が21日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。曲紹介で「定番」を「底辺」と言い間違うハプニングがあった。今放送ではクリスマスソングを特集。その中で、ビング・クロスビーの名曲「ホワイト・クリスマス」を選んだ。松山は曲紹介の際「ま、絶対知ってるであろう、やっぱりクリスマスソングの底辺というかな。やっぱりこの曲が一番、我々が聴いてきたんではないかなと思うね。またこ