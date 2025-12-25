高市首相は都内で講演し、トランプ大統領との日米首脳会談に向け「来年の早い時期」のアメリカ訪問を調整していると述べました。高市首相「（トランプ大統領と）できるだけ早期にお目にかかりたいという事で今調整しています。来年の早い、割と早い時期かなと想像はしております」この「早い時期」について、複数の政府関係者が3月下旬頃との見通しを示しています。高市首相としては、4月に予定されているトランプ大統領の中国訪問