女優倉科カナ（38）が、25日放送のNHK「午後LIVEニュースーン」（午後3時10分）に出演。来年1月4日放送開始のBS時代劇「浮浪雲」について語った。ジョージ秋山の人気漫画が原作。主人公の問屋場「夢屋」の主人、雲を演じるのは佐々木蔵之介（57）。倉科は雲の妻で、夢屋を切り盛りするかめを演じる。番頭の欲次郎役のイッセー尾形（73）と、3人でインタビューのVTRに出演した。仕事もせずに、酒を飲んで遊び回る雲と、しっかりも