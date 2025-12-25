ベガルタ仙台は25日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したと発表した。なお、FP2nd、GK2ndのユニフォームは2025シーズンモデルが継続使用されるようだ。クラブはフィールドプレーヤー1stのデザインを「〈GOLDEN STARS〜黄金の星たち〜〉クラブにとって重要なエレメントである“星”を大胆に配置。アクセントとしてベガルタレッドのパイピングを施したデザイン。情熱の導火線から生まれる爆