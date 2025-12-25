川崎フロンターレは25日、栃木SCに期限付き移籍しているMF五十嵐太陽が同クラブに完全移籍することが決定したと発表した。川崎Fの下部組織で育ち、22年にトップチーム昇格。23、24年は山口に育成型期限付き移籍し、今季から栃木に在籍すると、J3リーグ37試合9得点を記録していた。クラブを通じ、五十嵐は「このたび、川崎フロンターレを離れる決断をしました。小学4年生でフロンターレに入ってから、13年間ありがとうござい