Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Ä¥êー¤Î²£¤Ç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Çò¥¹ー¥Ä¤Î²¦»ÒÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ïー¥È¤òÁ÷¤ë¡Ê4ËÜ¡Ë¡ÚÆ°²è¡ÛÈþÎï¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡×¡¿¥µ¥ó¥¿Ë¹»Ò¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹Â¾ ¢£Stray Kids¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¥°¥ë&#