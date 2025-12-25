【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として、矢沢永吉の出場が決定した。 ■第60回、第63回に続く3度目の出場 1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けてきた矢沢永吉。 今年11月には、日本のアーテ