ＪＡ北海道中央会の会長が、年内最後の定例会見で「ことしの漢字」を発表しました。（ＪＡ北海道中央会樽井功会長）「ことしは『米』です。消費者にとって受け入れられるような価格にはなっていない状況」ＪＡ中央会の樽井会長はことしの漢字として「米」をあげ、食料安全保障について国民的な議論が必要との考えを示しました。また、価格高騰による令和７年産のコメのだぶつきや、アメリカからの安価な輸入米の増加による価格暴