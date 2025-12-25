「喫茶Bonny」は、築51年の老舗喫茶店を受け継ぎ、2023年に再オープンしたレトロ喫茶です。看板メニューは、モーニングの【ボニーバーガー】。自家製ピクルスなどをサンドしたハンバーガーに、ゆで卵、ポテトサラダ、ヨーグルトが付いた、ボリューム満点のモーニングセットです。そのほかにも、ドリンク代のみで楽しめる【バタートースト】や【