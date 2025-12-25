中央競馬の2025年総決算「第70回有馬記念」の公開枠順抽選会（有馬記念フェスティバル）が25日夕方、出走馬の関係者が出席し都内のホテルでスタートした。史上5頭目、牝馬としては初の有馬記念連覇を狙うレガレイラ（牝4＝木村、父スワーヴリチャード）は3枠5番に決まった。同じ3枠の6番には武豊のメイショウタバルがいるが、自ら右手でクジを弾いたルメールは「パーフェクト！」のひとこと。「改めて有馬記念で良い競馬を期待