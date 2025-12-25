報道各社のインタビューに応じる沖縄県の玉城デニー知事＝25日午後、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は25日、報道各社のインタビューに応じ、来年9月の任期満了に伴う知事選に関し、3選を目指しての立候補に意欲をにじませた。「後援会や家族と相談して判断の時期について決めたい。やりたいことはまだまだいっぱいある」と述べた。知事選を巡り、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する勢力「オール沖縄」