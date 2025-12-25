楽天の岸孝之投手（41）が24日に生放送されたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（24日正午〜25日正午）にゲスト出演。24時間にわたって番組パーソナリティーを務めたお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）に“公開おねだり”を持ちかける場面があった。2人と同じ宮城県出身で、伊達幹事のもと先日都内で開催された「東京宮城県人会」にも出席した岸。午後10時台